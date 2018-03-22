Три зеленые зоны Савеловского приберут в рамках месячника по благоустройству

В рамках традиционных весенних субботников на территории парков «Автомобилист» и «Савеловский» планируется провести генеральную уборку. Также работы будут организованы в сквере у кинотеатра «Прага». Об этом в ходе встречи главы управы с населением рассказал директор ГБУ «Жилищник Савеловского района» Виктор Аверьянов.

— Так, 14 апреля будет убрана территория сквера у кинотеатра «Прага» по адресу ул. Нижняя Масловка, д. 10 и парк «Автомобилист» по адресу Вятская улица, д. 41, стр. 2; 21 апреля работы будут проводиться в парке «Савеловский» по адресу Петровско-Разумовский пр-д, вл. 29, — пояснил Аверьянов.

По его словам, весь необходимый инвентарь для уборки горожане смогут получить в местах прохождения субботников. (мю)