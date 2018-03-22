Дельфина Ла Лори: что творила американская Салтычиха

Имя помещицы Дарьи Салтыковой (Салтычихи), прославившейся изощренными издевательствами над своими крепостными, в России давно стало нарицательным. Но своя «Салтычиха», оказывается, была и в Америке. Жители Нового Орлеана до сих пор не могут забыть о Дельфине Ла Лори.

Уроженка Гаити

О детстве и юности Дельфины известно не слишком много. Она родилась примерно в 1775 году на Гаити в знатной семье Макарти и потеряла родителей во время восстания рабов. Возможно, именно поэтому Дельфина всю жизнь ненавидела темнокожих.

Женщина трижды вступала в брак. От двух первых мужей она родила по дочери. После кончины второго супруга она вышла замуж за некоего Леонарда Луи Ла Лори, по профессии дантиста. В 1832 году они переехали в Новый Орлеан, где приобрели фешенебельный дом на Ройал Стрит. На приемы, которые устраивала респектабельная чета, собирались все сливки новоорлеанского общества…

Поначалу Дельфина пользовалась всеобщим расположением: ее считали воспитанной, остроумной особой с прекрасным вкусом. Однако через какое-то время соседи женщины стали обращать внимание на ее необъяснимую жестокость по отношению к прислуге.

Ужасные подробности

Как-то раз соседи наблюдали, как Дельфина с плеткой в руке гонится за девочкой-служанкой. Та выскочила на балкон, спрыгнула вниз и разбилась насмерть… Оказалось, служанка, причесывая хозяйку, всего лишь дернула ее за волосы. Видимо, если бы она не спрыгнула с балкона, ее ожидала еще более ужасная участь…

Была подана жалоба судье, но, поскольку тот являлся другом семьи Ла Лори, Дельфине удалось отделаться штрафом. Тем не менее, суд вынес постановление забрать у Ла Лори домашних слуг. Их выставили для продажи на аукцион. Однако Дельфина попросила своих знакомых купить их и снова продать ей же. [С-BLOCK]

Вскоре пошли слухи о том, что мадам Ла Лори подвергает слуг пыткам, наносит им увечья, а некоторых попросту убивает… Поговаривали, что в доме есть специальная «пыточная камера», куда рабов отправляют за малейшую провинность. Никто из попавших туда назад уже не возвращался. И впрямь, слуги в доме Ла Лори часто исчезали, причем хозяева ни разу не заявили о пропаже.

Свою кухарку Дельфина держала на цепи — видимо, опасалась, что та сбежит или пожалуется на нее. Однажды кухарка специально устроила на кухне пожар: она надеялась, что на помощь явятся соседи и увидят, как Дельфина издевается над прислугой. Действительно, прибежавшие соседи обнаружили не только прикованную цепью повариху, но и удивились тому, что в доме почему-то почти нет других слуг. Пламя потушили, а затем кому-то из соседей пришло в голову заглянуть на чердак. [С-BLOCK]

Существуют разные версии по поводу того, что именно они там увидели. По одной из них, это были отрезанные части человеческих тел и вырезанные внутренние органы, по другой — семеро чернокожих рабов, прикованных цепями к стене. Все они якобы были сильно избиты и истощены от голода.

Так или иначе, садизм, с которым Дельфина обращалась со своими слугами, привел соседей в состояние шока. Даже по меркам тогдашнего рабовладельческого общества это было слишком… Мадам Ла Лори хотели немедленно линчевать. Но пока ужасались ее злодеяниям, она сбежала.

Легенды о Дельфине Ла Лори

Ходили слухи, что Дельфина уехала во Францию , где у ее родных было поместье, там однажды отправилась на охоту и погибла от несчастного случая… Но куда более распространена версия о том, что она продолжала жить в штате Луизиана, взяв себе другое имя. После кончины ее похоронили на знаменитом новоорлеанском кладбище Сент-Луис . Там, между могилами, иногда можно встретить призрак Дельфины. А в доме на Ройал Стрит, который до сих пор называют «поместьем Ла Лори» поселились привидения рабов, замученных местной «Салтычихой». Порой можно услышать звон цепей, доносящихся из пустых комнат…

Правда, все эти жутковатые легенды, скорее всего, просто приманка для туристов, которые, попав в Новый Орлеан, непременно стремятся посетить бывший особняк Ла Лори, а также поискать могилу садистки на кладбище Сент-Луис…