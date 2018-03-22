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«Швабе» начал серийные поставки на российский рынок прицела ПО 1/4
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«Швабе» начал серийные поставки на российский рынок прицела ПО 1/4 

Ростех 2 часа назад
Фото: Ростех
Фото: Антон Тушин
В марте холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам на российский рынок прицела сменного увеличения ПО 1/4. Благодаря инновационным решениям новинка востребована как охотниками-промысловиками, так и любителями практической стрельбы.
ПО 1/4, разработанный специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ) холдинга «Швабе», предназначен для наблюдения за местностью, обнаружения, распознавания объектов и точного прицеливания. Прибор имеет два фиксированных положения кратности — 1 и 4 крата, которые можно легко переключать с помощью специального рычага. Смена рабочего увеличения не доставляет пользователю дискомфорта, так как прицельная сетка масштабируется вместе с изображением цели.
«На протяжении последних трех лет опытные партии нашего прицела поступали в торговые сети страны. Мы прислушивались к пожеланиям потенциальных покупателей, вносили различные изменения в конструкцию прибора. В конце 2017 года завершили модернизацию изделия и запустили его в серийное производство. При создании ПО 1/4 применялись самые передовые технологии, поэтому наша разработка ни в чем не уступает существующим зарубежным аналогам. В ближайшие месяцы изделие через дилерскую сеть поступит в семь регионов нашей страны», — рассказал генеральный директор НПЗ Василий Рассохин.
Прицел предприятия «Швабе» подходит для различных видов нарезного оружия до.308 калибра с посадочной планкой типа Picatinny. В этой разработке применен ряд инженерных и дизайнерских инноваций. Так, в ПО 1/4 установлены линзы с многослойными просветляющими покрытиями, обеспечивающими повышенное светопропускание. Рукоятку смены увеличения потребитель может самостоятельно установить и справа, и слева. Комбинированная прицельная сетка, созданная с помощью инновационной технологии лазерной микрообработки, имеет подсветку центрального прицельного знака для эффективного прицеливания в сумерки. Новинка обладает ударопрочным и влагозащищенным корпусом с внутренней оптической выверкой и гарантирует надежную эксплуатацию в любых природных условиях.
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