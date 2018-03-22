Чиновникам в Татарстане «перекроят» зарплаты

В Татарстане с 1 апреля вырастут оклады государственных служащих. О решении объявлено в ходе заседания Госсовета РТ в четверг, 22 марта. В то же время, ожидается сокращение надбавок служащих. Глава Комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина настаивает, доход конкретного чиновника, в общей и целом, не должен измениться. После вступления изменений в силу оклад чиновника составит 70 процентов от его вознаграждения, надбавки — 30 процентов. Сегодня действует иное распределение: 79 процентов — это надбавки, 21 процент — оклад. С 1 апреля оклады госслужащих будут составлять не менее 11 тысяч 163 рублей.