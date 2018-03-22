В районах СЗАО 21 марта прошла встреча жителей с главами управ

21 марта во всех районах Северо-Западного округа прошли традиционные встречи глав управ с населением. На них были обсуждены самые важные на текущий момент темы. Руководители районных управ сделали тематические доклады, а после этого ответили на вопросы жителей.

Жители Южного Тушина примут участие в общегородских субботниках, которые пройдут 14 и 21 апреля. Также с 1 апреля по 1 мая будет проходить месячник по приведению в порядок территории района после зимы. Об этом сообщили на встрече главы управы района Южное Тушино Александра Ерохова с населением.

В ходе субботника 14 апреля планируется привести в порядок зеленую зону «Сходненский ковш» (бульвар Яна Райниса, д. 39, корп. 1). 21 апреля работы пройдут в Кленовом сквере и на деривационном канале (ул. Лодочная от дома 1 строение 1 до дома 41, а также у причала «Захарково» (проезд Досфлота, д. 10).

В Хорошево-Мневниках определены места проведения общегородских субботников. Первый пройдет 14 апреля в сквере по улице Берзарина, а второй — 21 апреля в парке «Березовая роща». Специалист также рассказал, что в ходе месячника по благоустройству планируется приведение в порядок 163 дворовых территорий, а также фасадов жилых домов, промышленных зданий и гаражей, объектов образования, здравоохранения, учреждений спорта.

Определены места проведения субботников, которые пройдут 14 и 21 апреля и в Северном Тушине. Мероприятия будут проводить на Химкинском бульваре и в зеленой зоне по улице Туристской. «При проведении месячника и субботников по благоустройству по примеру прошлого года ожидается участие 5 400 человек. Будет задействована специализированная уборочная техника ГБУ „Жилищник района Северное Тушино“ и инвентарь этой организации. Информация о местах проведения субботников и выдачи инвентаря на территории района будет размещена на официальном сайте управы района», — доложил на встрече начальник отдела ЖКХ и благоустройства управы района Денис Тараканов.

На территории района Покровское-Стрешнево еженедельно по понедельникам и четвергам проводятся комиссионные проверки адресов предполагаемых квартир, сдаваемых в аренду. В рейдах участвуют сотрудники УУП ОМВД, ПС ОПОП и представители районного «Жилищника». Об этом сообщили в ходе встречи главы управы района Покровское-Стрешнево Игоря Попова с жителями, на которой обсуждался вопрос по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений.

По официальным данным, с начала 2018 года на территории района было выявлено 44 адреса. В налоговые органы направлены пять материалов. В 2017 году на проверке находилось 315 адресов, по 72 из них дела были переданы также налоговым службам.

Силами ГБУ «Автомобильные дороги СЗАО» за 2017 год с территории района Строгино на специализированную стоянку для хранения и утилизации брошенных и разукомплектованных транспортных средств было эвакуировано 66 автомобилей. Самостоятельно владельцами было убрано 47 транспортных средств. Об этом сообщили в ходе встречи главы управы района Строгино Виктора Коновалова с населением.

— Всего за 2017 год было проведено 155 обследований. В результате 113 автомобилей были признаны брошенными разукомплектованными транспортными средствами, — рассказал советник управы района Строгино Евгений Бадимир.

На встрече в районе Куркино, главной темой стало обсуждение подготовки к месячнику весеннего благоустройства территории и предстоящим субботникам, которые запланированы на 14 и 21 апреля.

— Жителям будет предоставлена возможность получения необходимого инвентаря: мешков для сбора мусора, перчаток, граблей, лопат и и.д. Инвентарь можно будет получить по следующим адресам: улица Воротынская, дом 16; Куркинское шоссе, дом 17; улица Соколово-Мещерская, дом 31, Новокуркинское шоссе, дом 35, улица Соколово-Мещерская, дом 14, — доложил начальник отдела ЖКХ управы Куркино Дмитрий Мутков.

За 2018 год ГБУ «Жилищник района Митино» подало в суд 148 исковых заявлений на сумму свыше девяти миллионов рублей о принудительном взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). По 130 адресам было произведено ограничение подачи коммунальных услуг. Об этом сообщили в ходе встречи главы управы района Митино Валентины Воробьевой с жителями.

— По состоянию на 1 марта 2018 года количество лицевых счетов, по которым имеется задолженность сроком от одного до шести месяцев, составляет 2 143. В аналогичном периоде 2017 года задолженность была по 8 387 лицевым счетам. Таким образом, в районе наблюдается динамика снижения задолженности у населения по оплате ЖКУ, — отметил директор ГБУ «Жилищник района Митино» Павел Зубрилов.