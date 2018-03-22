Лебедев призвал не забывать уроки Великой Отечественной войны

Нельзя забывать уроки самой страшной войны в истории человечества — Великой Отечественной, заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает «МИР 24».

«Мы не имеем права предавать забвению историческую правду. Особенно это важно сейчас, когда различные силы предпринимают попытки фальсифицировать прошлое и обелить нацистских преступников», — подчеркнул Лебедев.

Говоря о трагедии в Хатыне, он отметил, что эта трагедия напоминает, что фашизм в любой форме всегда несет разрушение.

«Трагедия Хатыни, ее невинные жертвы напоминают нам о том, что фашизм, под какой бы личиной он ни выступал, — это всегда смерть и разрушение, угнетение и бесправие», — добавил исполнительный секретарь Содружества.

22 марта исполняется 75 лет со дня Хатынской трагедии.

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