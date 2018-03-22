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Драпеко рассказала, почему РФ не приняла конвенцию ООН об охране нематериального культурного наследия
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Драпеко рассказала, почему РФ не приняла конвенцию ООН об охране нематериального культурного наследия 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Конвенция об охране нематериального культурного наследия затормозила развитие народов тех стран, которые ратифицировали её, а также сохраняет такие спорные традиции, как калым или бичевание. Об этом рассказала глава Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в ходе заседания парламентского Комитета по делам национальностей в четверг.
По словам депутата, Россия с самого начала принимала активное участие при разработке конвенции ООН об охране нематериального культурного наследия.
«Однако существенные поправки, которые были внесены нашей страной, не были приняты. Поэтому Россия приняла решение не ратифицировать эту конвенцию, а посмотреть, как она будет реализована другими странами», — сказала она.
Драпеко пояснила, что по этой конвенции сохраняется образ жизни народов, и это действительно важно для тех народов, которые не обладают письменностью и не могут зафиксировать свои обычаи: «но часто это просто является демонстрацией для туристов различных практик и обрядов и тормозит развитие этих малых народов. Также могут возникнуть проблемы традиций определённых близких народов или даже сохраняются те традиции, которые в обществе вызывают большие споры».
«Эти опасности заставляют наши федеральные органы очень осторожно относиться к ратификации такой конвенции», — отметила парламентарий.
По её словам, в результате было принято решение создать свой закон о сохранении нематериального культурного наследия.
«Мы должны способствовать культурному обогащению. Однако есть и такие обычаи, которые, возможно, и не надо сохранять: калым, бичевание или кража невест», — сказала Елена Драпеко.
Ранее Комитет Госдумы по делам национальностей поддержал инициативу о сохранении и развитии нематериального культурного наследия народов России.
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