Общедомовые нужды поставят на счётчик

Жильцы многоквартирных домов станут оплачивать общедомовые нужды (ОДН) по показаниям счётчиков. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по жилищной политике на заседании 22 марта.

Законопроект был разработан депутатами от ЛДПР Сергеем Катасоновым, Владимиром Сысоевым и Сергеем Натаровым и внесён в палату 13 июня 2017 года.

В ходе заседания члены комитета отметили, что существующий порядок оплаты ОДН, фактически определяемый решением управляющей компании, не всегда отражает интересы жильцов.

В этой связи предлагается внести изменения в статью 156 Жилищного кодекса, установив, что размер расходов граждан в составе платы за ОДН в многоквартирном доме должен определяться исходя из показаний приборов учёта, а не из нормативов потребления.

Притом что сами управляющие компании производят расчёт с ресурсоснабжающими организациями по показаниям приборов учёта, переплата жильцов многоквартирных домов оседает на их счетах.

Разработчики законопроекта отмечают, что в связи с завышенными нормативами на содержание общего имущества поступают массовые жалобы. По оценкам экспертов, наиболее высокие нормативы установлены в Омской, Челябинской, Псковской и Ульяновской областях.