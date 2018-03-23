Этнографическая олимпиада пройдет в столице

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Московские школьники смогут проверить свое знание культуры и традиций России с помощью этнографической олимпиады, которая стартует в столице

26 марта. Такое мероприятие пройдет в городе впервые.

Подать заявку смогут все желающие до 15 апреля.

В первом этапе ученики пройдут онлайн-тестирование и поучаствуют в мероприятиях Московского детского фестиваля национальных культур

"Мой дом — Москва " или национальных праздниках и фестивалях.

Тестирование будет состоять из 40 заданий. Их необходимо

выполнить за 90 минут. Для сдачи олимпиады предоставляется всего одна попытка.