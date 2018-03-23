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Этнографическая олимпиада пройдет в столице
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Этнографическая олимпиада пройдет в столице 

Администрация поселения Вороновское 49 минут назад
Фото: Администрация поселения Вороновское
Фото: архив
Московские школьники смогут проверить свое знание культуры и  традиций России с помощью этнографической олимпиады, которая стартует в столице
26 марта. Такое мероприятие пройдет в городе впервые.
Подать заявку смогут все желающие до 15 апреля.
В первом этапе ученики пройдут онлайн-тестирование и  поучаствуют в мероприятиях Московского детского фестиваля национальных культур
"Мой дом — Москва" или национальных праздниках и фестивалях.
Тестирование будет состоять из 40 заданий. Их необходимо
выполнить за 90 минут. Для сдачи олимпиады предоставляется всего одна попытка.
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