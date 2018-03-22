Презентован самый большой в мире лайнер

По всему миру ежегодно выпускаются новые флагманы и инновационные воздушные суда. Что самое востребованное среди характеристик самолётов? Безусловно, это предельная дальность и километраж беспосадочных полётов. Но габариты тоже заслуживают внимания! Звание самого большого в мире лайнера получает Stratolaunch. Stratolaunch вырвался на новый этап развития в мире воздушного транспорта — он спустился к взлётно-посадочной полосе со скоростью 46 миль в час. Может показаться, что цифры не такие уж и большие, однако учитывая крупные габариты лайнера становится ясно, что показатель внушительный — стоит только взглянуть на гигантский корпус самолёта с двойными фюзеляжами, скользящими по бетону. Stratolaunch не сразу обрёл эти шикарные для него показатели — сперва проводились тесты и последующие модификации. В декабре 2017 года низкоскоростной тест зафиксировал скорость всего 28 миль в час. Очевидно, что необходимо было совершенствовать воздушное судно, тем более, возможности были. Собственно, их и использовали — сейчас скорость достигает 46 миль, как уже было сказано. Всё же испытания лайнера не закончены — в 2019 году Stratolaunch ожидает ещё один испытательный полёт. До этого массивный лайнер и его 6 турбовентиляторных двигателей уже испытывались. Где? Были предоставлены воздушный и космический порты Mojave в Калифорнии.

Пределы земли — космос и путешествия к орбитам Соучредитель Microsoft, Пол Аллен (Paul Allen), планирует отправить крупнейший в мире лайнер за пределы пассажирской и коммерческой эксплуатации — он хотел бы приблизить Stratolaunch к космосу. Почему бы и нет? Использование самолёта может значительно уменьшить потраченные средства на доступ к низкой околоземной орбите — команда энтузиастов также предполагает, что в надёжности воздушное судно не уступит профессиональному оборудованию. Разработкой Stratolaunch занялись в калифорнийской компании Scaled Composites, специализацией которой являются концептуальные лайнеры. Чем она примечательна? Компанию наградили премией Ansari X — она позволила спроектировать первый частный космический корабль. Выпущенный в 2004 году с участием SpaceShipOne, он предназначен для многоразовой пилотируемой эксплуатации.

Приближаемся к стратосфере Чего именно хотел бы добиться Пол Аллен? В его концепте раскрывается использование этого крупногабаритного самолёта в качестве платформы, поднимающей ракеты в стратосферу. Преимущественно это проводилось бы перед тем, как запускать ракеты непосредственно в космос. Здесь массивность Stratolaunch играет на руку — его габариты позволяют переносить нагрузку до 550 000 фунтов. Шесть громадных турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney входят в оснащение лайнера. Что касается размаха крыла, то здесь показатель доходит до 385 футов. Разработка Stratolaunch ещё не закончилась — не все тесты проведены, сейчас идёт работа над серией испытаний по низкий и средней скоростям. Дата, когда можно будет коммерчески задействовать лайнер, ещё не указывается. Тем не менее, желающие уже есть — соучредитель Microsoft возлагает большие надежды на реализацию новинки. Возможно, Stratolaunch будет использоваться не только в космосе — его запуск в качестве судна гражданской авиации не исключается. Плюс в его габаритах вновь очевиден — такие размеры позволят разместить на борту большое количество пассажиров, но это может оказаться чересчур затратным в плане ресурсов.

Предшественники и аналоги космического Stratolaunch

Идея воздушных пусковых ракет отнюдь не нова — она мелькала в мире авиации и раньше. Тем не менее, вместе со Stratolaunch есть возможность найти новый подход к уже имеющейся «старой» задумке. Ракета Pegasus XL, созданием которой занялся аэрокосмический подрядчик Orbital ATK, сейчас запускается с модифицированного реактивного лайнера Lockheed TriStar. Подтверждение тому, что проекты не единственны, можно найти у НАСА, Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA — это управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США) и Virgin Group Ричарда Брэнсона (Richard Branson). Они также разрабатывают аналогичные концепты. Проект «Буран», выходец из Советского союза, также предусматривал отправление воздушных ракет с помощью самолёта, а именно с его задней части. Последующее возвращение на Землю также предполагался.

Может ли кто-то сравниться со Stratolaunch Несмотря на то, что разработки, похожие на Stratolaunch, существовали раньше и существуют сейчас, никто не может сравняться с этим воздушном гигантом. На Stratolaunch есть отдельное пространство между фюзеляжами — там могут быть подвешены ракеты из центральной части крыла. Компания заводит деловые отношения с другими предприятиями. К примеру, уже затеяно сотрудничество с Orbital ATK, которое поможет запустить не только Pegasus XL, но и другие модели. Проект может показаться кому-то излишне амбициозным, но эти амбиции оправданы. Эксперты в области космических технологий уверены, что у проекта есть успешное будущее — отчасти благодаря финансированию со стороны Аллена. В том случае, если последующее развитие и усовершенствования Stratolaunch пройдут успешно, а испытания закончатся благоприятными показателями, то компания сможет предоставить экипажные услуги и транспортировку лёгких грузов на околоземную орбиту по доступным ценам — значительно ниже текущих. Вариант с определёнными трудностями и неудачами тоже рассматривается — тогда это будет яркий фрагмент в космической истории, запечатлённый как создание самого крупного в мире лайнера. Стоит отметить, что проект Stratolaunch и его реализация — действительно мечта для российской авиации и державы в целом. Ранее были выдвинуты множество похожих концептов, но они остались лишь идеями, которые не зашли дальше обсуждений и минимальных технических подвигов. Stratolaunch — серьёзный и прежде всего смелый проект, на который не могли решиться российские государственные корпорации как минимум десять лет, а то и больше. Многие знают Пола Аллена как важное лицо компании Microsoft — какое-то время это действительно было так. Разработчик сыграл важную роль в истории фирмы, которую основал ещё в 1975 году. В этом ему помог Билл Гейтс. Проработав не такой уж и маленький срок в Microsoft, он покинул компанию в 1983 году, но его доля сохранилась. Это лишь часть успеха Аллена, но к абсолютной финансовой зависимости бизнесмена это точно привело — соучредитель стал миллиардером.

Будущее Stratolaunch — безоблачное или хмурое…

Если самолёт не запустят так, как это планировалось, он может стать ещё одним «Spruce Goose» (летающая лодка из дерева, построенная в 1947 году и использованная лишь один раз; в иностранном варианте — «еловый гусь», в русскоязычном — «белый слон». Так обозначают имущество, которое чрезвычайно затратно для его владельца, но и избавиться от него не представляется возможным).

Ключевым моментом в судьбе Stratolaunch станет первый полёт в 2019 году. Это поможет понять, стоит ли рассчитывать лайнеру на коммерческое будущее. Также это определит, окажется ли самолёт в активной эксплуатации или же отправится в музей к «Spruce Goose». Эта гоночная летающая лодка принадлежала Ховарду Хьюзу, который пытался поддерживать её в рабочем состоянии, тратя по миллиону долларов ежегодно до самой смерти. После кончины владельца судно перешло в музей Лонг-Бич, в Калифорнии. Сейчас оно находится в Авиационном музее Макминнвилле (Орегон). Стоит отметить, что именитая Spruce Goose так и не вошла в коммерческий оборот — всего один раз Hughes H-4 Hercules смогла осуществить первый и последний полёт 2 ноября 1947 года.

Тем не менее, разработчики Stratolaunch надеются на безоблачную судьбу лайнера — они верят, что энтузиазм Пола Аллена в сочетании с позитивными прогнозами и отзывами экспертов дадут хороший результат. Сейчас над самолётов корпит целый коллектив опытных и высококвалифицированных специалистов, которые делают всё для того, чтобы усилия, задействованные для успеха Stratolaunch, не прошли даром.

Возможно, именно сейчас Полом Алленом и его командой делается важный и инновационный шаг к исследованию космоса…