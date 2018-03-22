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Размер микрозайма могут увеличить до пяти миллионов
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Размер микрозайма могут увеличить до пяти миллионов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство предлагает увеличить максимальный размер микрозайма с трёх до пяти миллионов рублей. Соответствующий законопроект одобрил Комитет Госдумы по финрынку.
По словам замминистра экономического развития Саввы Шипова, изменения предлагается внести в законы о развитии малого и среднего предпринимательства и о микрофинансовых организациях. В Правительстве считают, что размер микрозайма должен быть увеличен для заёмщиков — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Предлагается уточнить круг заёмщиков микрофинансовых организаций, сформировать единую систему требований к организациям, занимающимся поддержкой МСП.
Комментируя инициативу, депутаты спросили, каким образом увеличение размера микрозайма поможет предпринимателям. «Есть спрос на суммы больше трёх миллионов, — сказал Савва Шипов. — Ограничения в три миллиона вели к тому, что правильные проекты не могли быть реализованы».
Глава Комитета по финрынку Анатолий Аксаков отметил, что представители объединения предпринимателей «Опора России» просили увеличить сумму микрозайма. «У бизнеса есть небольшие проекты, но банки не дают кредит, потому что у них жёсткие требования, а микрофинансовые организации не могут дать, потому что у них ограничения в 3 миллиона», — сказал Аксаков.
Законопроект рекомендовали принять на пленарном заседании в первом чтении.
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