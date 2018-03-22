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Школьника, затушившего сигарету об икону, наказали крупным штрафом
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Школьника, затушившего сигарету об икону, наказали крупным штрафом 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Столь неоднозначным поступком молодой человек хотел привлечь к себе внимание и заработать «лайки», а на самом деле был задержан полицией на 9 суток и оштрафован на внушительную сумму в размере 30 тысяч рублей. Родители юноши были рады тому, что удалось ограничиться подобными мерами, ведь Егора могло ждать куда более суровое наказание: исправительные работы или же лишение свободы на гораздо более длительный срок.
Егор Гришин затушил сигарету об икону/Фото: «Комсомольская правда»
«Я очень боялся, что меня отчислят из техникума из-за моего поступка. После этого мои однокурсники даже ходили в церковь за меня молиться. Я им очень за это благодарен. Буду продолжать учиться и помогать родителям заработать на штраф, только пока не решил, каким способом», — цитирует Егора «Комсомольская правда — Кубань».
Сейчас, как рассказывают друзья Гришина, парень принимает самое активное участие в жизни своей семьи и колледжа, но и города.
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