«Вахта памяти — 2018» откроется в Астрахани

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Торжественное открытие астраханской «Вахты памяти — 2018» «Зовет нас поисковая тропа», посвященной 30-летию организованного поискового движения России, состоится 30 марта в Музее боевой славы города Астрахани, сообщает пресс-служба Поискового движения России.

В мероприятии примут участие ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представители областных и городских законодательных и исполнительных органов власти, командиры и бойцы поисковых отрядов, активисты «Волонтеров Победы» и другие.

В рамках астраханской «Вахты памяти — 2018» будет организовано более 150 экскурсий, тематических мероприятий, посвященных памятным и воинским датам России. В учебных заведениях пройдут уроки мужества, фотовыставки о деятельности астраханских патриотов, выставки макетов оружия, военных экспонатов и копий государственных наград времен Великой Отечественной войны. С апреля по октябрь более 220 самых достойных астраханских поисковиков будут принимать участие в 15 экспедициях на территориях Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Тверской областей, Севастополя, республик Калмыкия и Крым.

Мероприятия проводятся в рамках проекта «Мы этой памяти верны», реализуемого с использованием средств гранта президента на развитие гражданского общества.