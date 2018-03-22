Почти три десятка вопросов задали жители Восточного Дегунина главе управы на прошедшей встрече

На прошедшей 21 марта встрече жителей Восточного Дегунина с главой управы Виктором Колем было задано 29 вопросов. В основном они касались предстоящего весеннего благоустройства, а также темы ЖКХ и придомовых территорий. Об этом сообщила начальник организационного отдела управы Анастасия Чистякова.

— Всего поступило 29 вопросов, из которых на 11 были даны разъяснения в ходе встречи, а 18 ситуаций были поставлены на контроль, — уточнила Чистякова.