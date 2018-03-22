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Почти три десятка вопросов задали жители Восточного Дегунина главе управы на прошедшей встрече
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Почти три десятка вопросов задали жители Восточного Дегунина главе управы на прошедшей встрече 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
На прошедшей 21 марта встрече жителей Восточного Дегунина с главой управы Виктором Колем было задано 29 вопросов. В основном они касались предстоящего весеннего благоустройства, а также темы ЖКХ и придомовых территорий. Об этом сообщила начальник организационного отдела управы Анастасия Чистякова.
— Всего поступило 29 вопросов, из которых на 11 были даны разъяснения в ходе встречи, а 18 ситуаций были поставлены на контроль, — уточнила Чистякова.
Встреча с главой управы была посвящена вопросу приведения территории района в порядок после зимы. Перед собравшимися выступил заместитель директора по вопросам благоустройства ГБУ «Жилищник района Восточное Дегунино» Карен Асланян. Он сообщил, что во время месячника благоустройства, который пройдет в апреле, особое внимание уделят расчистке газонов, разрыхлению снега и помывке фасадов зданий. Глава управы Виктор Коль также добавил, что на предприятия на территории района будут направлены особые уведомления о проведении месячника. (мю)
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