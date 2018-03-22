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Секта или реабилитационный центр: в Раменках проверяют деятельность таинственной организации
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Секта или реабилитационный центр: в Раменках проверяют деятельность таинственной организации 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
Учреждение располагается в одном из частных домов в деревне Новое Минино. Всегда в центре находились 15 человек, трое из них — двое мужчин и одна женщина — содержались там без законных оснований.
«Сотрудникам полиции они рассказали, что их привезли родственники для прохождения реабилитации и лечения от наркозависимости, а сотрудники организации заставляли молиться, читать религиозную литературу вопреки их воле, содержали под присмотром и никуда не выпускали» — — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По данному факту сотрудниками полиции составлен протокол административного нарушения по ч. 4 ст. 5.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Нарушение законодательства о свободе совести, свобод вероисповедания и о религиозных объединениях».
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
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