В традициях русского лубка и детских Библий: в Выборгской епархии напечатали комиксы о том, как вести себя в храме

Молодежный отдел Выборгской епархии презентовал иллюстрированную брошюру «Техника духовной безопасности». Выпуск пособия

анонсировали

еще в октябре 2017 года, и теперь он появился в печатном виде.

Выход пособия приурочен к пятилетию епархии, его презентация состоялась 22 марта на пресс-конференции в Доме дружбы, сообщается на сайте

епархии.

"Наша попытка — в иллюстрированном варианте, как сейчас принято говорить, на «креативном материале» для молодого поколения рассказать о Церкви", — пояснил Епископ Выборгский и Приозерский Игнатий. «Пособие поможет молодым людям раскрыться, ощутить себя в храме, как в родном доме, — так, как и есть, и должно быть», — отметил он.

"Благодаря студентам Академии художеств, Ивану и Лизе, мы смогли приблизиться к интересным для молодежи темам — и мы рады, что сами молодые люди приняли участие в подготовке этого пособия. Сценарий и текст брошюры был подготовлен протоиереем Артемием Литвиновым, председателем по делам молодежи Выборгской епархии. Напомню, что всегда лучше получить совет от священника как от действительно знающего и подготовленного человека", — рассказал представитель РПЦ

По словам протоиерея Артемия Литвинова, брошюра содержит истории и примеры, говорящие, как поступать и чего избегать в церковной среде. Он между тем высказался против наименования пособия комиксами. «Чтобы нас не сравнивали с комиксами так активно, отмечу, что еще в 2012 году была выпущена иллюстрированная Конституация РФ , которую комиксом никто не назвал», — пояснил Литвинов.

На сегодняшний день издано 1000 экземпляров пособия, планируется увеличить тираж в три раза. Брошюры будут безвозмездно распространять среди молодежи Выборгской епархии, части тиража передана в ряд других епархий Русской православной церкви (РПЦ) и в Белорусский Экзархат. В первом номере говорится о внешнем виде, последующие выпуски будут раскрывать тему Крещения, воцерковления молодых людей.

В епархии напоминают о традиции визуализации христианских текстов, уходящую корнями в древние времена. В первые века христианства наряду с христианской символикой использовались языческие образы, которые были более понятны людям того времени. В Средние века Библию, недоступную для прочтения большинству населения, заменяли росписи на стенах храмов. На Руси с XV века распространялись лубочные картинки, также заменявшие простому человеку недоступное ему Священное Писание. Во времена перестройки начали выходить детские Библии с картинками.

Ранее сообщалось, что пособие будет содержать истории и примеры, говорящие, как следует поступать и чего избегать в церковной среде: как правильно одеться в храм, поставить свечи, как войти и выйти из храма, подготовиться к крещению и венчанию. «Главным героем историй станет молодой православный священник, оказывающийся в эпицентре молодежной жизни на приходе и вне его, сталкивающийся с молодыми людьми, имеющими разные характеры и судьбы», — рассказывал Литвинов.