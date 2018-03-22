В России может появиться закон о сохранении нематериального наследия коренных народов

Комитет Госдумы по делам национальностей поддержал инициативу о сохранении и развитии нематериального культурного наследия народов России. Глава комитета Ильдар Гильмутдинов рассказал, что в разработке соответствующего законопроекта участвуют не только Минкультуры России, но регионы, общественные организации и депутаты.

«Регионы много делают для сохранения нематериальной культуры, но им нужна поддержка федерального Центра, в том числе через финансирование различных проектов и программ», — сказал он.

По словам главы Государственного российского дома народного творчества Тамары Пуртовой, 64 региона приняли документы, которые касаются нематериальной культуры, однако прямых законов об этом нет.

«Для начала нам нужно определиться с терминами. Нематериальная культура — это национальные традиции и фольклор народов России», — сказала она.

По её словам, главная задача — актуализировать эти традиции и вернуть молодёжь к тому, чтобы она могла использовать их в своей жизни. «Добавлю, что всё это не будет работать без материального обеспечения», — сказала Пуртова.

Первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Эльвира Камалова добавила, что задача государства — сохранить уникальность каждого праздника и аутентичных обрядов каждого народа России.

В июне 2016 года на парламентском форуме во Владимире спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в России до сих пор не решён вопрос о законодательном обеспечении сохранения нематериального культурного наследия.

«Народные песни и танцы, сказки и обычаи, художественные промыслы нуждаются не только в популяризации, но и в государственной охране. Если не оказать им необходимой поддержки, то большой пласт отечественной культуры может быть попросту утрачен», — сказала Валентина Матвиенко.