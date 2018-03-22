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Законодательство устарело. В Архангельске эксперты обсудят поддержку бизнеса в Арктике
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Законодательство устарело. В Архангельске эксперты обсудят поддержку бизнеса в Арктике 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Архангельске 16 и 17 апреля пройдет заседание президиума Экспертного совета Госдумы РФ по Арктике. В его рамках состоится деловой форум, на котором обсудят как законодательно помочь бизнесу сохранить конкурентоспособность, работая в северных широтах.
Темой заседания станет «Создание законодательных условий и их реализация для улучшения предпринимательского климата и повышения инвестиционной привлекательности в районах Крайнего Севера, Арктической зоны и Дальнего Востока». Актуальность рассмотрения этой темы с участием экспертного сообщества вызвана необходимостью приведения законодательства по северу в соответствии с реалиями современной жизни и условиями ведения бизнеса в Арктической зоне. Эксперты отмечают, что со времен СССР вопрос обеспечения законодательства «по северам» был отражён более чем в 400 нормативных актах федерального уровня, которые с тех пор концептуально не менялись. Эти правовые нормы были приняты в других политических реалиях, еще в системе плановой советской экономики, — сообщает сайт Госкомиссии по развитию Арктики. Значительную часть этих норм законодатели автоматически перенесли в действующее российское законодательство. Сейчас необходимо провести ревизию и систематизировать законодательство, поскольку значительная часть правовых актов или не действует, или не учитывает новых реалий ведения бизнеса в условиях Севера.
«Для нас важно услышать тех, кто реально занимается бизнесом и ежедневно преодолевает трудности, в том числе связанные с географическим расположением, — отметил президент Торгово-промышленной палаты Архангельской области Василий Сидоровский. — Это важно для того, чтобы предложить законодателям реальную картину работы предприятий в условиях Арктики, помочь им выработать комплекс мер поддержки бизнеса на Севере».
Возглавляет Экспертный совет вице спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова.
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