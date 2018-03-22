В Адыгее состоялась рабочая встреча Мурата Кумпилова и Владимира Гурбы

Исполнение федеральных поручений, реализация майских указов Президента РФ — эти и другие вопросы обсудили в ходе рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимир Гурба

Глава республики отметил постоянное внимание полномочного представительства Президента РФ в ЮФО к нуждам республики, участие в решении актуальных вопросов во всех сферах деятельности.

«Хочу поблагодарить Вас за помощь и поддержку. Все инициативы Адыгеи, связанные с выделением средств из резервного фонда Президента РФ были поддержаны полпредством. Я думаю, люди оценят эту работу, потому что все объекты для строительства и реконструкции были выбраны с учётом мнения жителей республики», — сказал Мурат Кумпилов, открывая встречу.

Со своей стороны Владимир Гурба отметил высокую социальную значимость представленных республикой проектов для финансирования из резервного фонда и грамотное расходование ранее направлявшихся в регион федеральных средств.

«Особо подчеркну, что средства, выделенные республике на создание новых мест в детских садах, были освоены в срок и в полном объёме. Уверен, что и средства резервного фонда будут расходоваться так же эффективно», — сказал Владимир Гурба.

Также заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО дал высокую оценку работе региона с обращениями граждан.

«Количество обращений из Адыгеи на имя Президента страны в последнее время сократилось. Это говорит о возросшем качестве реагирования власти республики и муниципалитетов на запросы населения», — подчеркнул Владимир Гурба.

В свою очередь глава Адыгеи сообщил, что работа с обращениями граждан находится на постоянном контроле руководства республики, а потребности населения служат ориентиром для выстраивания социальной политики.

В региональном бюджете заложены необходимые средства на реализацию положений майских указов, а также на своевременное доведение МРОТ до прожиточного минимума. Были отмечены и другие предпринимаемые шаги, нацеленные на дальнейшее поступательное развитие республики.