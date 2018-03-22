Ещё
В Адыгее состоялась рабочая встреча Мурата Кумпилова и Владимира Гурбы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

В Адыгее состоялась рабочая встреча Мурата Кумпилова и Владимира Гурбы 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
Исполнение федеральных поручений, реализация майских указов Президента РФ — эти и другие вопросы обсудили в ходе рабочей встречи глава Адыгеи Мурат Кумпилов и заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО Владимир Гурба.
Глава республики отметил постоянное внимание полномочного представительства Президента РФ в ЮФО к нуждам республики, участие в решении актуальных вопросов во всех сферах деятельности.
«Хочу поблагодарить Вас за помощь и поддержку. Все инициативы Адыгеи, связанные с выделением средств из резервного фонда Президента РФ были поддержаны полпредством. Я думаю, люди оценят эту работу, потому что все объекты для строительства и реконструкции были выбраны с учётом мнения жителей республики», — сказал Мурат Кумпилов, открывая встречу.
Со своей стороны Владимир Гурба отметил высокую социальную значимость представленных республикой проектов для финансирования из резервного фонда и грамотное расходование ранее направлявшихся в регион федеральных средств.
«Особо подчеркну, что средства, выделенные республике на создание новых мест в детских садах, были освоены в срок и в полном объёме. Уверен, что и средства резервного фонда будут расходоваться так же эффективно», — сказал Владимир Гурба.
Также заместитель полномочного представителя Президента России в ЮФО дал высокую оценку работе региона с обращениями граждан.
«Количество обращений из Адыгеи на имя Президента страны в последнее время сократилось. Это говорит о возросшем качестве реагирования власти республики и муниципалитетов на запросы населения», — подчеркнул Владимир Гурба.
В свою очередь глава Адыгеи сообщил, что работа с обращениями граждан находится на постоянном контроле руководства республики, а потребности населения служат ориентиром для выстраивания социальной политики.
В региональном бюджете заложены необходимые средства на реализацию положений майских указов, а также на своевременное доведение МРОТ до прожиточного минимума. Были отмечены и другие предпринимаемые шаги, нацеленные на дальнейшее поступательное развитие республики.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе выбрали лучших педагогов года Назначены заместители главы городской администрации «Ростелеком» приглашает на битву молодых ученых Science Slam в Краснодаре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угрозы дошли до российской разведки93
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии179
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию144
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение