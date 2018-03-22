Треть Сланцев осталась без воды из-за старой трубы

Старая деформированная труба стала причиной отключения воды почти у восьми тысяч жителей Сланцев. Инцидент произошёл в разгар рабочей дня 22 марта. «Леноблводоканалу» предстоит сложная работа по замене трубы.

Как сообщили ivbg.ru в местной администрации, отключение воды произошло в третьем часу дня 22 марта. Причиной этого стала авария во время ремонтных работ по починке канализационного коллектора в Сланцах. Оказалось, что старая труба слишком сильно деформировалась и не выдерживает напора. Таким образом было принято решение временно отключить от водоснабжения более 8 тысяч человек — целый микрорайон города.

Работы ведёт «Леноблводоканал», о предварительных сроках окончания пока не сообщается.