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Треть Сланцев осталась без воды из-за старой трубы
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Треть Сланцев осталась без воды из-за старой трубы 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Старая деформированная труба стала причиной отключения воды почти у восьми тысяч жителей Сланцев. Инцидент произошёл в разгар рабочей дня 22 марта. «Леноблводоканалу» предстоит сложная работа по замене трубы.
Как сообщили ivbg.ru в местной администрации, отключение воды произошло в третьем часу дня 22 марта. Причиной этого стала авария во время ремонтных работ по починке канализационного коллектора в Сланцах. Оказалось, что старая труба слишком сильно деформировалась и не выдерживает напора. Таким образом было принято решение временно отключить от водоснабжения более 8 тысяч человек — целый микрорайон города.
Работы ведёт «Леноблводоканал», о предварительных сроках окончания пока не сообщается.
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