Резидент Тимирязевского бизнес-инкубатора выиграл Большой Стартап-тур

Ижевске прошел региональный этап Open Innovations Startup Tour, самого масштабного в России мероприятия по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд.

Лучшим проектом в направлении биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве стала система лазерного фитоосвещения. Его автор Алексей Лещёв — резидент Отраслевого аграрного бизнес-инкубатора, созданного в Тимирязевской академии.

Алексей предлагает заменить действующую в теплицах систему освещения из-за ее недостаточной эффективности. Разработанные его командой лазерные диоды с особым спектром излучения позволят без ожогов вплотную приближать их к растениям. Это снизит расход электроэнергии на 50-80% и позволит минимизировать потери света. Проверять работу системы будут специальные датчики, закрепленные на квадрокоптере, так как человеческий глаз не в состоянии заметить возможные изменения в работе диодов. Система лазерного фитоосвещения обеспечит автоматический подбор необходимого спектра света на всех этапах жизненного цикла выращиваемой культуры, а также адаптацию уровня освещённости при любых погодных условиях и времени суток.

Представителю главного аграрного вручили специальные призы от партнеров конкурса, а также сертификат номиналом 300 тысяч рублей на развитие стартапа. Как сообщил победитель, полученный сертификат пойдет на модернизацию и доработку этой системы.