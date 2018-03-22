С ирландской культурой познакомились юные жители Войковского района

В рамках предметной недели иностранных языков школа №1250 Войковского знакомила своих учеников с культурой Ирландии . Так, талантливые участницы танцевального коллектива «Вортекс» исполнили зажигательный ирландский танец и научили других ребят нескольким несложным движениям.

А в рекреации четвертого этажа работала творческая мастерская по изготовлению аксессуаров ко Дню святого Патрика.

— Забавные вещицы, сделанные своими руками, создают праздничную атмосферу и поднимают настроение, — пояснили в администрации школы.

Свои знания об Ирландии продемонстрировали учащиеся шестых классов. Они разгадывали зашифрованные слова, связанные с культурой и традициями страны. (жм)