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С ирландской культурой познакомились юные жители Войковского района
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С ирландской культурой познакомились юные жители Войковского района 

Управа района Войковский 2 часа назад
Фото: Управа района Войковский
В рамках предметной недели иностранных языков школа №1250 Войковского знакомила своих учеников с культурой Ирландии. Так, талантливые участницы танцевального коллектива «Вортекс» исполнили зажигательный ирландский танец и научили других ребят нескольким несложным движениям.
А в рекреации четвертого этажа работала творческая мастерская по изготовлению аксессуаров ко Дню святого Патрика.
— Забавные вещицы, сделанные своими руками, создают праздничную атмосферу и поднимают настроение, — пояснили в администрации школы.
Свои знания об Ирландии продемонстрировали учащиеся шестых классов. Они разгадывали зашифрованные слова, связанные с культурой и традициями страны. (жм)
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