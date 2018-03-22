Находкинский морской рыбный порт подписал соглашение с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта

НМРП и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта реконструкции и модернизации НМРП с капитальными затратами в размере 3,204 млрд руб.

В рамках подписанного документа будет реализован комплекс мероприятий для привлечения инвестиций в НМРП. Реализуемый проект реконструкции порта соответствует приоритетам развития транспортной, рыбной отраслей РФ и развития территории Дальнего Востока, включен в международные транспортные коридоры, концепцию дальневосточного рыбного кластера.

НМРП расположен на северо-западном побережье Японского моря в бухте Находка и связан с центральными районами России и Транссибирской железнодорожной магистралью. В 130 км от Находки находится аэропорт Владивосток . Находкинский морской рыбный порт является универсальным портом, осуществляющим перевалку широкой номенклатуры грузов: лесные грузы, контейнеры (в т.ч. рефрижераторные), металлолом, прокат черных металлов, сыпучие грузы, грузы в биг-бэгах (магнезит, руда, цемент), продовольственные грузы. Общая протяженность причалов 1,3 км. Общая площадь предприятия составляет 33,59 га. На территории порта размещена постоянная зона таможенного контроля.

ОА «Находкинский морской рыбный порт» с 16 мая 2016 года является резидентом Свободного порта Владивосток, свидетельство № 25000000023.