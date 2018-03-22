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Басков отказывал женщинам в сексе из-за «особенностей организма»
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Басков отказывал женщинам в сексе из-за «особенностей организма» 

Свободная пресса 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Певец Николай Басков признался, что поклонницы предлагали ему деньги за секс, но исполнитель всегда отказывал. Баскову приходилось в качестве оправдания называть свои «особенности организма».
«Мне пытались предложить деньги за вечер, проведенный тет-а-тет. Я даже не стал обсуждать. Дама не унималась: «Коля, скажи, сколько?!» Я сказал: «У меня особенности организма такие, такой период, что вот сейчас я на брюнеток я не реагирую…» Она сказала: «Я перекрашусь!», — цитирует Николая Баскова «Стархит».
Издание, занимающееся новостями шоу-бизнеса, отмечает, что в настоящее время Николай Басков счастлив с Викторией Лопыревой, несмотря на дефицит времени. Басков и Лопырева утверждают, что их свадьба обязательно состоится, хоть и была перенесена в конце прошлого года.
Напомним, в июле 2017 года сенсацией стало известие о том, что популярный певец и народный артист РФ Николай Басков сделал Виктории предложение и они собираются пожениться осенью в Грозном. В новостях называлось даже когда и где поженятся Виктория Лопырева и Николай Басков — 5 октября. Однако, в конце сентября Виктория Лопырева и Николай Басков стали гостями программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где рассказали о переносе своей свадьбы.
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Справка «СП»:
Николай Басков — российский эстрадный и оперный певец. Слава популярного артиста распространилась и за пределы России. Николай Басков — народный артист Украины (2004), Мастер искусств Молдавии (2007), народный артист России (2009). Николай — десятикратный обладатель премии «Золотой граммофон». Басков знаменит как талантливый телеведущий, киноактер. Кроме того, Николай Басков — педагог, профессор кафедры вокала.
Читайте полную биографию Николая Баскова.
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