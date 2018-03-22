Минпотребрынка Подмосковья подвело итоги сотрудничества с Крымом за 3 года

Как уточняется в материале, 25 марта состоится третья годовщина подписания соглашения между правительством Московской области и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

«Министерство потребительского рынка и услуг в целях развития сотрудничества в области экономики, торговли, предпринимательской деятельности Московской области с Республикой Крым и городом Севастополем оказывает информационную и организационно-методическую поддержку хозяйствующим субъектам регионов», — сообщил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

Министерство организовало взаимный обмен списками товаропроизводителей и субъектов торговой деятельности, привлекло товаропроизводителей Крыма к участию в совместных мероприятиях с представителями руководства торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории области, в том числе и на ярмарках региона.

«С начала 2017 года министерством в рамках оказания помощи выполнено формирование выборки предприятий оптовой торговли, проявляющих интерес к реализации продовольственной продукции, произведенной в Крыму. Было проведено информирование хозяйствующих субъектов через местные СМИ и сайты администраций муниципальных образований», — отметил министр.

Крымским товаропроизводителям была представлена возможность реализации продукции в ходе ярмарочных и тематических мероприятий на территории Московской области. Например, с 16 марта по 18 марта 2017 года в рамках празднования третьей годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией было организовано проведение Фестиваля крымских вин. На фестивале была представлена продукция крупнейших крымских производителей винной и коньячной продукции — более 50 видов вин и коньяков. За три дня проведения фестиваль посетили порядка 3,5 тысячи человек, а для бесплатной дегустации было открыто 2 тысячи бутылок вина.

«Кроме того, уточнен порядок взаимодействия при создании инвестиционных проектов развития аквакультуры Крыма, налажено взаимодействие с целью информационной поддержки с одним из крупнейших производителей молочной продукции, с организаторами фестиваля молодого вина, производителями коньячной продукции, с официальным представителем, реализующим экологическую продукцию, с производителем минеральной воды и другими», — заключил Посаженников.