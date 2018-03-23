ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оштрафовано на 600 тысяч рублей из-за счетчика 

Как сообщает пресс-служба нижегородского УФАС, организация признана виновной в совершении административного нарушения.
Основанием для возбуждения дела стало обращение в антимонопольное ведомство жителя региона, желавшего подключить свой дом к электрическим сетям. Выполнив все условия договора, мужчина установил прибор учета электроэнергии на внутренней стене дома.
Однако поставщик услуг отказался допускать счетчик в эксплуатацию. В организации заявили, что это место неудобно для проведения проверок прибора учета и обязало нижегородца вынести счетчик на ближайшую опору воздушной линии за пределами участка заявителя.
Как постановили в антимонопольной службе, сетевая организация не имела права навязывать место установки прибора учёта.
Кроме вынесенного штрафа организации выдано представление об устранении причин и условий для совершения подобных нарушений.
Напомним, крупное хищение электроэнергии выявлено в Нижегородской области.