ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оштрафовано на 600 тысяч рублей из-за счетчика

Как сообщает пресс-служба нижегородского УФАС , организация признана виновной в совершении административного нарушения.

Основанием для возбуждения дела стало обращение в антимонопольное ведомство жителя региона, желавшего подключить свой дом к электрическим сетям. Выполнив все условия договора, мужчина установил прибор учета электроэнергии на внутренней стене дома.

Однако поставщик услуг отказался допускать счетчик в эксплуатацию. В организации заявили, что это место неудобно для проведения проверок прибора учета и обязало нижегородца вынести счетчик на ближайшую опору воздушной линии за пределами участка заявителя.

Как постановили в антимонопольной службе, сетевая организация не имела права навязывать место установки прибора учёта.

Кроме вынесенного штрафа организации выдано представление об устранении причин и условий для совершения подобных нарушений.