Свердловские полицейские поймали мошенников, основавших фальшивое агентство по аренде квартир

По данным ведомства, 35-летний мужчина и 41-летняя женщина размещали в интернете объявление о сдаче дешевых квартиры. Клиенты звонили в офис и просили дать им контакты собственников жилья.

Мошенники гарантировали 100-процентное заселение и обещали возврат денежных средств в случае неудачи, а после отправляли клиенту СМС с реквизитами, по которым нужно было внести предоплату в сумме от 4 до 5 тысяч рублей. Как только мошенники получали денежный перевод, они сразу пропадали и больше никогда не выходили на связь с обманутым клиентом. Некоторым клиентам они отправляли контакты собственников, которые уже давно нашли своих арендаторов, а после также пропадали.

Обманутые клиенты обратились в полицию, и в ходе проверки выяснилось, что фирма зарегистрирована на бомжей из Тюменской и Новосибирской областей, а по адресу «фирмы» находились склады других компаний.

«Не смотря на попытку дельцов запутать следы, органы внутренних сумели вычислить три фактических адреса офисов в Екатеринбурге , Верхней Пышме и Ревде, где «трудились в поте лица» любители дармовых денег. При проведении обысков представители МВД изъяли 57 персональных компьютеров, 92 сотовых телефона, 215 сим-карт различных операторов, флэш-накопители, банковские карты, а также платежную документацию, различные квитанции о наличные. В настоящее время установлено 17 потерпевших», — отметил полковник Горелых.

В отношении мошенников возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сумма ущерба устанавливается.