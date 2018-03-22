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Президент МИИТ принял участие в Международной конференции в Санкт-Петербурге
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Президент МИИТ принял участие в Международной конференции в Санкт-Петербурге 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
В Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I (ПГУПС) прошла Международная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 25-го ректора вуза Евгения Красковского. Участие в мероприятии принял президент Российского университета транспорта (МИИТ) Вадим Морозов. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения со ссылкой на пресс-службу ПГУПС.
Почетные гости конференции вспомнили наиболее яркие эпизоды из жизни и деятельности Евгения Красковского. В частности, Вадим Морозов отозвался о нем как о замечательном ученом, организаторе и человеке великой души.
В заключение пленарного заседания выступил сын Евгения Красковского Василий. Он поведал несколько семейных историй и поблагодарил коллектив университета за память о своем отце. (ак)
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