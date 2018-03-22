Нам не страшны сибирские морозы!

О зиме в России писали поэты и художники, говорили профессора-метеорологи и знатоки методик выживания в экстремальных условиях. Это время года вызывало восхищение у Пушкина и Левитана, Пастернака и Кустодиева, Некрасова и Куинджи, Есенина и Васнецова. Однако, когда большинство наших людей пересело на автомобили, из предмета восхищения и поклонения русская зима превратилась в нечто враждебно-экстремальное. Наиболее ярко этот процесс глобального охлаждения отношения к нашей зимушке-зиме ощущается, ясное дело, не в Сочи , а в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. Что может быть страшнее сибирских морозов для автомобилиста? Проблема «холодного пуска» навевает холодный ужас на уже далеко не первое поколение владельцев машин. Понятно, что с таким положением мириться больше было нельзя. И для демонстрации серьезности своих технологий компания SCT&MANNOL решила провести бескомпромиссный эксперимент: создать настоящий, совершенно рабочий автомобиль с кузовом из чистого льда. Казалось бы, более холодного автомобиля и придумать нельзя, но спецы SCT& MANNOL пошли дальше и постройку этого чуда техники перенесли в столицу Сибири — славный Новосибирск

Эксперимент не несет никакой коммерческой составляющей, он задуман и проведен исключительно в качестве наглядной демонстрации неисчерпаемых возможностей нашей неисчерпаемой природы и инженерного гения. Поэтому и постройку автомобиля возложили на народных любимцев — блогерский канал «Гараж 54», который давно получил почетное название «умелые рукодельцы из Новосиба». В арсенале ребят есть работы по созданию самых разнообразных транспортных средств, с которыми вы можете ознакомиться на их канале. За основу взята рама от УАЗа, а весь корпус изготовлен из брусков льда и стилизовали под Mercedes-Benz G-klasse. Но так как весит ледяной Geländewagen почти четыре тонны, раму пришлось дополнительно усиливать металлическими профилями. Художники корпели над необыкновенной автомобильной скульптурой почти три недели, и весь процесс постройки удалось запечатлеть на видео. Сейчас на канале «Гараж 54» уже готово два ролика, и в скором времени выйдет третья часть, главным героем которой станет финальная версия автомобиля. Жителям Новосибирска и близлежащих городов повезло еще больше: они смогут увидеть автомобиль вживую и встретиться с его создателями. В настоящий момент проводятся интенсивные переговоры по поводу допуска необычного G-Класса на дороги общего пользования — во всяком случае, зимой и в Сибири. Для тех, кто склонен считать проект бессмысленной тратой времени, отметим — несмотря на то, что автомобиль простоял двадцать дней без движения, был нагружен четырьмя тоннами льда и пережил сибирские минус 38°C, ледяной «гелик» легко завелся и совершил уже несколько выездов, наглядно продемонстрировав качество продукции MANNOL. Основной посыл этого эксперимента оправдал свою формулировку: «Наша продукция работает в любую погоду, даже зимой в Сибири, когда ваш автомобиль совсем остыл!»