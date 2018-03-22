Сломанные качели в Лазаревском переулке починили коммунальщики 

Коммунальные службы отремонтировали сломанные качели, расположенные на детской площадке по адресу Лазаревский переулок, д. 4. Внимание властей на проблему обратил местный житель, разместивший обращение на портале «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова.
«Качели, расположенные по указанному адресу, отремонтированы, проблема устранена, о чем свидетельствует фотофиксация», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, что «Наш город» — это интернет-портал, созданный для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (то)