В Удмуртии уничтожили более тонны польских груш

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии уничтожили более тонны польских груш. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора , также на полигон ТБО после сдавливания вывезли 120 кг пекинской капусты.

«Была выявлена запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинная продукция в количестве 1270 кг, а именно: 1150 кг груш и 120 кг салата «Пекинская капуста», происхождением Республика Польша », — говорится в сообщении.

Продукцию в итоге уничтожили методом механического сдавливания, после чего вывезли на полигон ТБО.