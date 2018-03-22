Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уничтожили более тонны польских груш. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, также на полигон ТБО после сдавливания вывезли 120 кг пекинской капусты.
«Была выявлена запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинная продукция в количестве 1270 кг, а именно: 1150 кг груш и 120 кг салата «Пекинская капуста», происхождением Республика Польша», — говорится в сообщении.
Продукцию в итоге уничтожили методом механического сдавливания, после чего вывезли на полигон ТБО.