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В Удмуртии уничтожили более тонны польских груш
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В Удмуртии уничтожили более тонны польских груш 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии уничтожили более тонны польских груш. Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, также на полигон ТБО после сдавливания вывезли 120 кг пекинской капусты.
«Была выявлена запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации подкарантинная продукция в количестве 1270 кг, а именно: 1150 кг груш и 120 кг салата «Пекинская капуста», происхождением Республика Польша», — говорится в сообщении.
Продукцию в итоге уничтожили методом механического сдавливания, после чего вывезли на полигон ТБО.
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