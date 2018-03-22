В Грозном стартует Северо–Кавказская окружная IT-школа 

Окружная IT— школа (окружной этап Всероссийской программы «IT-START») Северо-Кавказского округа стартует в Грозном с 13 по 15 апреля текущего года.
В нынешнем году, как отмечают организаторы, школа пройдет с использованием грантов Президента России на развитие гражданского общества.
«IT-Start — это серия обучающих мероприятий, общение с лидерами рынка, поддержка и сопровождение перспективных IT-проектов, возможность пройти профессиональную стажировку в подразделениях ПАО «МТС» с последующим трудоустройством. Победителя школы ждет суперприз — зарубежная образовательная стажировка», — говорят организаторы.
Регистрацию можно пройти на сайте www.rusinnovations.com. Иногородним участникам предоставляется общежитие.
Контакты: Станислав Сахаров (Москва) — 8-499-753-01-25, info@rusinnovations.com, Хеда Магомедовна (Грозный) — 8 (938) 908-66-25, bapaeva94@mail.ru.