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В станцию «Стрелка» закопают еще 645 млн рублей
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В станцию «Стрелка» закопают еще 645 млн рублей 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
— При подготовке к Чемпионату мира мы должны довести до логического завершения подготовку инфраструктуры. Сегодня деньги мы выделяем из резервного фонда на достройку линии метро в Нижнем Новгороде, новой станции, которая там строится. Она недалеко от стадиона, на котором пройдут матчи. После проведения мундиаля станция будет служить всем нижегородцам, всем кто приезжает в этот город, — заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, открывая заседание федерального правительства сегодня, 22 марта.
Со слов главы Нижегородской области, решение о выделении дополнительных средств было принято в ответ на обращение регионального правительства.
— Эта сумма пойдет на финансирование строительства метро с учетом удорожания различного рода работ и появления дополнительных видов работ. Мы анализируем ход строительства в ежедневном режиме, и выделенные средства позволят завершить его в установленные сроки, — сказал Глеб Никитин.
Накануне глава региона побывал на строительстве. Он поручил следить за соответствием сроков и качества Антону Аверину. Станция должна быть запущена к 30 апреля, а территорию вокруг необходимо благоустроить до 15 апреля, когда на стадионе пройдет первый тестовый матч.
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