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Бывшего соратника Евгения Урлашова выпустили из польской тюрьмы
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Бывшего соратника Евгения Урлашова выпустили из польской тюрьмы 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Прокуратура польского города Пшемысль решила освободить бывшего соратника опального мэра Ярославля Евгения Урлашова Григория Родина. Его задержали 3 марта при пересечении польской границы. Больше двух недель рассматривался вопрос об экстрадиции бывшего директора ярославского Института развития стратегических инициатив. Проведя в тюрьме 17 дней, сегодня Григорий вернулся домой в Дрезден. И рассказал, за что его преследовали правоохранители.
— Всё, наконец-то добрался домой, — написал Григорий Родин на своей странице в соцсети фейсбуке. — Короткая деловая поездка в Украину обернулась 17-дневным «отдыхом» в тюрьме города Пшемысль. Имея на руках проездной документ, выданный Германией на основании Женевской конвенции, никак не мог предположить, что меня арестуют. Я искренне благодарен всем, кто включился в процесс, в первую очередь это друзья, общественники и журналисты. Благодаря вашим стараниям мы так быстро добились освобождения из-под ареста. Также большая благодарность МИДу Германии и консулу в Кракове, лично контролирующему ход дела. Прокурор Пшемысля принял решение, опираясь на принципы гуманизма и здравого смысла! Отдельно хочу отметить старания моего брата Евгения, адвоката и врача.
По словам Григория Родина, задержали его за то, что он находится в базе Интерпола.
— Ситуация абсурдна по своей сути, статус политического беженца, полученный в одной из стран Евросоюза, не дал мне защиты от ареста и повторного рассмотрения вопроса об экстрадиции в другой стране ЕС. Сложно передать эмоции, которые я испытал во время ареста, от удивления до непонимания того, что происходит, — делится Родин.
Однако происходить всё начало после победы Евгения Урлашова на выборах в 2012 году. Тогда Григория Родина назначили советником мэра, в ноябре того же года Родин возглавил ярославский Институт развития стратегических инициатив. По данным ярославских следователей, с января по июль 2013 года Григорий Родин назначал себе премии и материальную помощь, незаконно присвоив 472 тысячи рублей, а после увольнения ему выплатили ещё на 139 тысяч рублей больше положенного. Узнав, что на него завели уголовное дело, Григорий Родин уехал из России. В январе прошлого года Германия приняла окончательное решение об отказе в выдаче бывшего соратника Урлашова в Россию и предоставила Григорию Родину политическое убежище.
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