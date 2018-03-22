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В Щукине ярмарка выходного дня будет работать по новому адресу
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В Щукине ярмарка выходного дня будет работать по новому адресу 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Как стало известно в ходе встречи главы управы района с населением, ярмарка выходного дня в Щукине будет работать по новому адресу.
— По просьбам жителей управа района совместно с префектурой округа обсудила предложение о переносе ярмарки выходного дня, которая располагается сейчас на Авиационной, дом 68. В ближайшее время она будет работать по новому адресу: улица Авиационная, дом 42, — сообщил заместитель главы управы района Щукино по вопросам экономики, торговли и услуг Роман Блинов.
Специалист рассказал, что управа проводит мониторинг по соблюдению требований реализации алкогольной продукции. Информация о фактах продажи без лицензии и в ночное время направляется в Департамент торговли и услуг Москвы для принятия мер.
Большое внимание уделяется пресечению несанкционированной торговли. По состоянию на сегодняшний день, сотрудники полиции, ОПОП и управы района составили 138 протоколов о нарушениях, из них оплачено штрафов на сумму более 175 тысяч рублей. (вт)
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