Ещё
На ремонт теплосетей в Хабаровске направят почти миллиард рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет
К тюрьме готова. Савченко грозит 10 лет

На ремонт теплосетей в Хабаровске направят почти миллиард рублей 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Почти один миллиард рублей направят власти Хабаровска в ремонт теплосетей в текущем году, говорится в сообщении городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций.
Ремонт теплосетей стартует сразу после отключения отопления и коснется практически всех районов города. Работы будут проведены как на магистральных, так и внутриквартальных сетях.
"Запланирована замена 10,6 километра магистральных трубопроводов. На эти цели будет израсходовано 659,4 миллиона рублей…. Планируется также отремонтировать 9,6 километра внутриквартальных сетей на 264 миллиона рублей", — отмечается в сообщении. По словам начальника отдела городского управления энергообеспечения Алексея Краснера, это «минимальные цифры, так как после проведения гидравлических испытаний придется внепланово „латать“ порывы и поврежденные участки».
По данным городских властей, зиму тепловое хозяйство «отстояло» гораздо лучше, чем в прошлом году. Количество аварийных ситуаций на внутриквартальных тепловых сетях снизилось на 11,5% по сравнению прошлым. На магистральных — нештатных ситуаций за отопительный период пока зафиксировано не было.
Ремонт тепловых сетей будет начат едва завершится текущий отопительный сезон. Это произойдет, как только среднесуточные атмосферные температуры будут не ниже +8°C и продержатся на этом уровне не менее пяти дней. Как правило, в Хабаровске это происходит в конце апреля — начале мая.
РИА Новости: последние новости
Омбудсмен рассказал о результатах проверки в детдомах в Челябинской области Диагнозы детей из Волоколамска не связаны с выбросами газа, заявили врачи Правительство обсудит срок запуска ТЭС в Крыму на следующей неделе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Угрозы дошли до российской разведки94
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии178
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию146
Британия испугалась разоблачения шпионов в России1
Лекарство от рака нашли в неожиданном месте26
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение