На ремонт теплосетей в Хабаровске направят почти миллиард рублей

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости . Почти один миллиард рублей направят власти Хабаровска в ремонт теплосетей в текущем году, говорится в сообщении городского управления энергообеспечения, топлива и инженерных коммуникаций.

Ремонт теплосетей стартует сразу после отключения отопления и коснется практически всех районов города. Работы будут проведены как на магистральных, так и внутриквартальных сетях.

"Запланирована замена 10,6 километра магистральных трубопроводов. На эти цели будет израсходовано 659,4 миллиона рублей…. Планируется также отремонтировать 9,6 километра внутриквартальных сетей на 264 миллиона рублей", — отмечается в сообщении. По словам начальника отдела городского управления энергообеспечения Алексея Краснера, это «минимальные цифры, так как после проведения гидравлических испытаний придется внепланово „латать“ порывы и поврежденные участки».

По данным городских властей, зиму тепловое хозяйство «отстояло» гораздо лучше, чем в прошлом году. Количество аварийных ситуаций на внутриквартальных тепловых сетях снизилось на 11,5% по сравнению прошлым. На магистральных — нештатных ситуаций за отопительный период пока зафиксировано не было.

Ремонт тепловых сетей будет начат едва завершится текущий отопительный сезон. Это произойдет, как только среднесуточные атмосферные температуры будут не ниже +8°C и продержатся на этом уровне не менее пяти дней. Как правило, в Хабаровске это происходит в конце апреля — начале мая.