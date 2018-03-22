Сергей Иванов назвал самую острою проблему экологии в России

"Если мы говорим об экологии в самом широком смысле этого слова, то самая острая и, я не побоюсь этого слова, запущенная проблема — это утилизация твердых бытовых отходов", — сказал Иванов журналистам в ходе акции «Голубая лента».