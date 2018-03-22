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Сергей Иванов назвал самую острою проблему экологии в России
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Сергей Иванов назвал самую острою проблему экологии в России 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Утилизация мусора является самой острой и запущенной проблемой экологии в России, заявил спецпредставитель президента России по вопросам экологии, природоохранной политики и транспорта Сергей Иванов.
"Если мы говорим об экологии в самом широком смысле этого слова, то самая острая и, я не побоюсь этого слова, запущенная проблема — это утилизация твердых бытовых отходов", — сказал Иванов журналистам в ходе акции «Голубая лента».
Особое внимание в последнее время приковано к ситуации в Волоколамском районе Подмосковья, жители которого жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона ввели режим ЧС. В среду ночью там произошел выброс свалочного газа, за медицинской помощью обратились 57 детей, пятеро госпитализированы. Ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию вредных веществ в воздухе. Позднее у здания ЦРБ произошла потасовка. Собравшиеся у больницы люди начали теснить главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова, требуя закрыть полигон.
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