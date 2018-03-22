Не пойман — не вор: чудеса маскировки

Вор влез в квартиру пенсионера, но унести ценности ему не удалось: хозяин неожиданно вернулся из магазина. Злоумышленник, недолго думая, надел на голову ведро и притаился в углу. Пожилой мужчина не сразу заметил вора, поэтому тому удалось выбежать из квартиры. Догнать его уже пенсионер не смог. Чуть позже сотрудники полиции задержали вора по «горячим следам». Им оказался сосед-рецидивист.

Задумал кражу — вышла лажа

Десять самых нелепых ограблений

Должнику из Новосибирска пришлось залезть в мешок с картошкой, чтобы скрыться от приставов. Мужчина набрал кредитов, а вовремя расплатиться не смог. В итоге он задолжал банкам 200 тысяч рублей. Пришедших к нему домой приставов встретила мать новосибирца, которая заявила, что ее сына нет дома. Женщина согласилась даже пустить их в квартиру, чтобы они убедились в этом сами. Должнику почти удалось остаться незамеченным, но он внезапно чихнул. Мать мужчины поспешила объяснить приставам, что это их питомец «фыркает за плитой». Однако как она не старалась, обман все же был раскрыт: мужчина в мешке не удержался и упал на бок. Больше всего приставов удивил внешний вид спрятавшегося в картошке хозяина квартиры — мужчина показался из мешка в костюме с галстуком. Оказалось, что перед приходом нежданных гостей он собирался на свидание.

Другая должница, тоже из Новосибирска, притворилась кучей линолеума, когда в дверь позвонили приставы. Она надела на голову ведро и затаилась. Дверь открыл муж. Мужчина сказал, что супруги нет дома. Приставы решили это проверить. На балконе их внимание привлек «дышащий» старый линолеум. Под ним они и обнаружили должницу. Женщина призналась, что не хотела платить по долгам — 50 тысяч рублей, и поэтому пошла на такие ухищрения.

Не на такое способны настоящие асы маскировки. В Израиле кот сбежал от хозяйки на вокзале. Ему предстоял визит к ветеринару, и тот явно не был этому рад. Животное решило спрятаться «от греха подальше». Женщина забила тревогу. Кота искали не только всем вокзалом — подключили даже местного министра транспорта. На некоторое время остановили все поезда. Не желавшего идти к доктору кота, парализовавшего работу вокзала, спустя некоторое время удалось поймать и вернуть владелице.

США мужчина укрылся от полиции в котельной местной церкви. Однако, когда угроза быть пойманным, казалось бы, миновала, он не смог оттуда выбраться. Несколько часов усилий не дали никакого результата. Застрявшему в церкви американцу пришлось позвать на помощь спасателей, которые вызволили его из плена. Тут же подоспели и полицейские: они задержали несчастливого беглеца.

Курьезный случай произошел и с участниками британской музыкальной группы Wille and the Bandits. На этот раз — как можно было подумать — вовсе не музыкантам пришлось от кого-то прятаться. Наоборот, в их вещах укрылся мигрант — и не где-нибудь, а в чехле для гитары. После завершения турне по Европе во французском городе Кале британцы паковали чемоданы и грузили их в автобус. В какой-то момент они обнаружили двух нелегалов: один из них сидел в автобусе как ни в чем не бывало, а второй, более находчивый, забрался в чехол. Музыканты признались, что после этого инцидента еще больше стали ценить то, что имеют.

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