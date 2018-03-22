В Татарстане с 1 апреля увеличивают оклады госслужащих и снижают надбавки

Закон об изменениях по оплате труда государственных гражданских служащих Татарстана с 1 апреля 2018 года принял 22 марта в первом и третьем чтениях Госсовет республики.

Изменения увеличивают с 21% до 70%, а надбавочная часть снизится с 79% до 30%. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия госслужбы с 60 — 200% (в зависимости от градации — высшие, главные, ведущие, старшие и младшие сотрудники) сокращается до 3 — 12%. Ежемесячная компенсационная выплата за специальный режим работы сократится с 20% до 2%. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска будет предоставляться в размере 120%.

По словам главы комитета Госсовета РТ по госстроительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, с 1 апреля ежемесячный оклад государственного гражданского служащего будет не менее 11 163 рублей.