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Традиционные субботники пройдут в Петровском парке и у кинотеатра «Баку»
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Традиционные субботники пройдут в Петровском парке и у кинотеатра «Баку» 

Управа района Аэропорт города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Два весенних субботника пройдет в районе Аэропорт. Первый состоится 14 апреля на территории Петровского парка, второй — 21 апреля в сквере у кинотеатра «Баку». Об этом на прошедшей 21 марта встрече с населением рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник района Аэропорт» Сергей Зубов.
— Во время окружного субботника, который пройдет 14 апреля в Петровском парке, будут организованы работы по уборке мусора, прогребанию газонов, покраске ограждений и малых архитектурных форм, озеленению. Участие в уборке смогут принять все желающие, — сообщил Зубов.
По его словам, весь необходимый инвентарь для уборки горожане смогут получить в месте прохождения субботников. (мю)
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