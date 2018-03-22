Традиционные субботники пройдут в Петровском парке и у кинотеатра «Баку»

Два весенних субботника пройдет в районе Аэропорт. Первый состоится 14 апреля на территории Петровского парка, второй — 21 апреля в сквере у кинотеатра «Баку». Об этом на прошедшей 21 марта встрече с населением рассказал заместитель директора ГБУ «Жилищник района Аэропорт» Сергей Зубов

— Во время окружного субботника, который пройдет 14 апреля в Петровском парке, будут организованы работы по уборке мусора, прогребанию газонов, покраске ограждений и малых архитектурных форм, озеленению. Участие в уборке смогут принять все желающие, — сообщил Зубов.

По его словам, весь необходимый инвентарь для уборки горожане смогут получить в месте прохождения субботников. (мю)