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Источник объяснил, почему родственникам погибших в крушении Ан-148 ещё не выдали тела
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Источник объяснил, почему родственникам погибших в крушении Ан-148 ещё не выдали тела 

Говорит Москва 45 минут назад
Фото: Говорит Москва
«Все люди уже опознаны, это правда. Но генетические экспертизы ещё продолжаются. Ну, например, опознали 71 фрагмент как 71 труп. А куда девать остальные 50 тысяч? Поэтому все эти фрагменты должны быть исследованы в генетической лаборатории, которая находится в РЦСМЭ. У них там тоже мощности ограничены, и они делают только определенное количество исследований в сутки».
Источник подчеркнул, что родные смогут забрать тела, как только все фрагменты будут опознаны и рассортированы.
«По мере поступления к нам результатов опознания мы сортируем все уже опознанные фрагменты в 71 ящик, которые специально для этого закупили. Каждый ящик соответствует одному телу. Пока в РЦСМЭ сделали чуть больше 2000 номеров. Поэтому, конечно, родственникам забирать что-то ещё рано. Когда будут идентифицированы все фрагменты, они будут разложены по ящикам, и вот тогда можно будет эти тела, если можно так назвать множество мелких фрагментов, выдавать родственникам для захоронения».
При этом он добавил, что работы пытаются закончить как можно скорее.
«Всё упирается в генетику, несмотря на то, что в РЦСМЭ аппараты работают круглосуточно. Просто там технологический процесс, который нельзя ускорить».
Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья 11 февраля после вылета из Домодедова в Орск. На борту находился 71 человек, никто не выжил. Специалисты Межгосударственного авиационного комитета после анализа данных чёрных ящиков связали крушение с обледенением датчиков скорости.
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