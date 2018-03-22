Источник объяснил, почему родственникам погибших в крушении Ан-148 ещё не выдали тела

«Все люди уже опознаны, это правда. Но генетические экспертизы ещё продолжаются. Ну, например, опознали 71 фрагмент как 71 труп. А куда девать остальные 50 тысяч? Поэтому все эти фрагменты должны быть исследованы в генетической лаборатории, которая находится в РЦСМЭ. У них там тоже мощности ограничены, и они делают только определенное количество исследований в сутки».

Источник подчеркнул, что родные смогут забрать тела, как только все фрагменты будут опознаны и рассортированы.

«По мере поступления к нам результатов опознания мы сортируем все уже опознанные фрагменты в 71 ящик, которые специально для этого закупили. Каждый ящик соответствует одному телу. Пока в РЦСМЭ сделали чуть больше 2000 номеров. Поэтому, конечно, родственникам забирать что-то ещё рано. Когда будут идентифицированы все фрагменты, они будут разложены по ящикам, и вот тогда можно будет эти тела, если можно так назвать множество мелких фрагментов, выдавать родственникам для захоронения».

При этом он добавил, что работы пытаются закончить как можно скорее.

«Всё упирается в генетику, несмотря на то, что в РЦСМЭ аппараты работают круглосуточно. Просто там технологический процесс, который нельзя ускорить».