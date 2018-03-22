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Недавно ставшая мамой Виктория Райдос назвала сына редким именем
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Недавно ставшая мамой Виктория Райдос назвала сына редким именем 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
О том, что Райдос ждет второго ребенка, стало известно в ноябре прошлого года. Первое время экстрасенс предпочитала скрывать свою беременность и не хотела обсуждения личной жизни. Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, в начале марта экстрасенс родила сына в одной из клиник Северной столицы. По словам Виктории они с мужем практически сразу определились с именем для новорожденного. Новоиспеченные родители назвали мальчика Захаром, что в переводе значит «память Бога» или просто «мужчина».
«Мы не стали называть сына в честь кого-то. Мне понравилось сочетание Захар Васильевич, на этом и остановились.. Я не планирую засиживаться в декрете, в апреле вернусь к работе», — рассказала Райдос «СтарХиту».
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Напомним, что экстрасенс в браке с супругом Василием уже воспитывает дочь Варвару. Как ранее рассказывала Райдос в одном из интервью, несмотря на то что все решения, касающиеся воспитания девочки, пара принимает сообща, авторитетом все-таки остается муж Виктории.
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