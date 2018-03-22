Жиряков назвал условие для развития регионального экотуризма в заповедниках

Регионы готовы развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях, но нуждаются в господдержке, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Степан Жиряков.

Соответствующее заявление сенатора прозвучало на совещании по теме «О реализации мероприятий по созданию национального парка „Тульские засеки“, передаёт пресс-служба верхней палаты.

Жиряков напомнил, что совещание проводится во исполнение постановления Совета Федерации „О государственной поддержке социально-экономического развития Тульской области “, принятого в октябре 2017 года после проведения Дней Тульской области в палате регионов.

Согласно документу, властям Тульской области было рекомендовано представить в Министерство экологии и природных ресурсов обоснование включения мероприятия по созданию национального парка „Тульские засеки“ в план мероприятий по реализации Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 года, а министерству — рассмотреть целесообразность инициативы.

»Основная цель создания особо охраняемых природных территорий — сохранение биологического разнообразия и среды его обитания», — подчеркнул зампред профильного комитета.

Одновременно законодатель обратил внимание, что заповедники обладают большими возможностями для экологического просвещения. «В нашей стране возможности экотуризма оцениваются экспертами в двадцать миллионов человек в год. Развитие туризма, в свою очередь, будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в регионах, что немаловажно в сложившейся социально-экономической ситуации».

Жиряков также отметил, что для реализации Послания президента в период осенней сессии у профильного Комитета Совфеда намечено рассмотрение вопроса о развитии экотуризма с участием представителей Комитета палаты по социальной политике, Минприроды и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.