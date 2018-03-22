Онлайн-кинотеатры растут прежними темпами

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Российские онлайн-кинотеатры не сбавляют темпов роста выручки. По итогам 2017 года игроки продемонстрировали аналогичную с 2016 годом динамику доходов, а некоторые даже ускорили этот показатель. Такие выводы можно сделать из финансовых результатов, обнародованных самими онлайн-кинотеатрами.

Выручка ivi в прошлом году выросла на 54% до 2,43 млрд рублей (в 2016 году +50%), Megogo — на 65% до 1 млрд рублей (в 2016 году +70%). В два раза увеличили выручку Okko до 1,4 млрд рублей (данные по темпам роста в 2016 году не приводит) и tvzavr до 550 млн рублей (в 2016 году +50%). По итогам 2017 года весь рынок онлайн-кинотеатров достигнет 6,3 млрд рублей, прогнозировал ранее TMT Consulting.

Основными драйверами для этого бизнеса в 2017 году стали эксклюзивные права на показ в интернете, собственное производство контента, сделки с телеканалами, развитие моделей catch-up и catch-forward (показ контента до эфира или сразу после эфира) и подъем отечественного кино, которое в прошлому било рекорды по кассовым сборам.

Российские фильмы и сериалы пользовались повышенным спросом со стороны зрителей Okko. Просмотры отечественного контента увеличились в 2017 году на 63%, а в ТОП-5 фильмов года впервые вошли сразу четыре российские картины: «Последний богатырь», «Гоголь. Начало», «Время первых» и «Притяжение», отмечают в Okko.

Платная модель победила

Выручка платной модели ivi в 2017 году выросла до 1,48 млрд рублей, составив 61% в общей выручке сервиса против 55% в 2016 году. Более половины выручки платной модели принесла подписка. Ключевые драйверы платной модели — развитие рынка Smart TV, антипиратские инициативы и рост культуры потребления платного контента, добавили в ivi. Количество уникальных платящих ежемесячно пользователей у Okko выросло на 65% в 2017 году. Онлайн-кинотеатр остался лидером среди платных онлайн-кинотеатров с долей рынка 18% и впервые показал операционную прибыль, утверждают в Okko.

«Прошедший год стал поворотным для рынка онлайн-кинотеатров, впервые у игроков платная модель обошла по доходам рекламную. Okko с самого начала фокусировался на платной модели, и сейчас мы в очередной раз убедились в правильности этой стратегии. В 2017 году аналитики Okko отметили долгожданный тренд — формирование новой привычки регулярного смотрения. VOD все больше замещает эфирное ТВ и становится важным элементом ежедневного досуга. На сегодняшний день Okko является технологическим лидером отрасли по качеству изображения и звука. Следующий шаг и наш приоритет — усовершенствование рекомендательной системы, которая поможет зрителям быстро искать и выбирать релевантный контент, усиливать качество взаимодействия с сервисом, обеспечивать тонкие настройки предпочтений», — прокомментировал генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Иван Гродецкий.

Онлайн-кинотеатру tvzavr также удалось увеличить доходы от платного контента — в три раза. Онлайн-кинотеатр второй год подряд показывает прибыль, которая, как заявляет представитель tvzavr со ссылкой на акционеров, идет на развитие нового проекта — платформы дистрибуции независимых фильмов MoviesChain by TVzavr.

Рекламная модель трансформируется

У Megogo платная модель выросла в 2,42 раза. Несмотря на то, что ее доля в структуре общей выручки выросла с 20% до 30% в 2017 году, основной доход принесла рекламная модель монетизации. На нее пришлось порядка 70% от общей выручки.

Валовый доход ivi от рекламной модели составил 1,5 млрд рублей в 2017 году. Онлайн-кинотеатр изменил свой подход к рекламной монетизации, в частности начал партнерство с интернет-селлером Gazprom-Media Digital с 2018 года и создал Smart-сеть.