«Карта гостя Минска» сделает туризм в Беларуси еще более комфортным

«Карта гостя», как передает БЕЛТА, достаточно универсальна и рассчитана на любой вкус, интерес и бюджет. Представлена бизнес-новинка в пяти форматах — VIP, премиум, люкс, бизнес и эконом, сообщили в УП «Мингорсправка». Прогноз туристических предпочтений исследовался операторами довольно скрупулезно. Ведь предусмотрен выпуск 16 различных типов карт широкого ценового диапазона.

"Надеемся, что это позволит всем любителям путешествий и людям, интересующимся историей Беларуси , получить уникальную возможность оптимально спланировать маршруты по городу и окрестностям с максимальной выгодой для своего бюджета", — отметили организаторы проекта.

Типы карт будут отличаться по времени действия — от 24 часов до 12 месяцев, по наличию или отсутствию проездного билета и других услуг. Как уже сообщалось, продажи «Карты гостя» стартовали 17 января, а предварительная запись на сайте www.minskpass.by — в конце декабря прошлого года. Доступны три вида карт — на 24, 48 и 72 часа.

К проекту уже подключились 37 музеев, из которых почти половина находятся за пределами столицы. Это, в частности, Белорусский государственный музей народной архитектуры и быта, музей-усадьба М. К. Огинского, музейно-этнографический комплекс «Забродье», замки в Мире и Несвиже. Заинтересовались новой формой обслуживания гостей и более двадцати гостиниц и объектов питания, около десятка торговых сетей.

Новая туристическая программа для гостей белорусской столицы предоставляет право и на бесплатный вход в 11 музеев и даже в зоопарк. Предполагаются 50% скидки при посещении еще более 20 объектов — музеев, экскурсий, аквапарка. Шагают в ногу с интересами бизнеса и отели, рестораны, кафе, магазины и офисы, предоставляющие на прокат автомобили. Здесь гостей ожидают 20% бонусы.

Карты можно купить в инфоточках УП «Мингорсправка» на железнодорожном вокзале и в Верхнем городе, инфотурцентре «Минск» по ул. Революционной,13, а также онлайн. Она может быть активирована в течение года со дня приобретения. А началом активации считается момент электронного сканирования QR-кода или ручного ввода данных с карты при первом посещении музея или экскурсии.

Правда, карта будет считаться недействительной без указания даты начала ее использования на оборотной стороне, которая заполняется владельцем. Она предоставляет право однократного посещения (бесплатно или со скидкой) музеев и экскурсий, включенных в программу; право получения скидок у партнеров согласно перечню в путеводителе и на сайте. Запись электронного проездного не зависит от активации карты для посещения музеев и экскурсий. Сутки учитываются с 0.00 часов до 24.00 независимо от времени записи продавцом.

И несколько слов о цене вопроса. Карта гостя на сутки обойдется в Br45 (около 1318 российских рублей), на 48 часов — Br60 (около 1760 российских рублей), а на 72 часа — Br78 (около 2285 российских рублей).