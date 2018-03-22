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Ростову не хватает врачей скорой и терапевтов: в гордуме озвучили проблемы здравоохранения
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Ростову не хватает врачей скорой и терапевтов: в гордуме озвучили проблемы здравоохранения 

161.ru 52 минуты назад
Фото: 161.ru
В Ростове на заседании гордумы обсудили положение дел в муниципальных больницах и поликлиниках Ростова. Ситуация, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Врачей не хватает практически везде. Хуже всего дела обстоят со скорой помощью.
— Бригады, выезжающие на вызовы, укомплектованы врачами лишь на 26,6%, — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Немногим лучше ситуация и с участковыми терапевтами. Районные поликлиники укомплектованы ими лишь на две трети.
— По сравнению с 2016 годом, лучше стало с эндокринологами и участковыми педиатрами.
В первом случае штат укомплектован на 90,9 процентов, во втором — на 86,3%, — пояснили в администрации. По итогам минувшего года штатные должности врачей в Ростове укомплектованы на 71 процент.
Чиновники здравоохранения считают, что трудности все преодолимы. Перспективу они видят в выпускниках медицинского университета. Во время заседания также озвучили среднюю зарплату врача в Ростове. По словам чиновников, медики из муниципальных больниц получают в среднем 50 тысяч рублей в месяц.
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