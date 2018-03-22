Составлен перечень объектов для благоустройства в свердловских городах

Составлен перечень объектов для благоустройства в свердловских городахСоставить перечень помогли сами горожане, которые в день выборов 18 марта решали, какие объекты нужно благоустроить в этом году. Всего проголосовало 890 185 свердловчан из 47 муниципалитетов. Помимо двух проектов благоустройства набережной реки Исеть в Екатеринбурге , также будет реконструирована набережная на реке Турья в Краснотурьинске . Красноуральцы выбрали обновление сквера по улице Ленина. Жители Сухого Лога выбрали многофункциональный парк в районе проезда строителей.

Полный перечень можно посмотреть здесь. Реализация одержавших победу объектов начнется летом этого года. Бюджетное финансирование на эти цели увеличится в полтора раза и составит свыше 1,3 миллиарда рублей.