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Составлен перечень объектов для благоустройства в свердловских городах
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Составлен перечень объектов для благоустройства в свердловских городах 

РИА «ФедералПресс» 51 минуту назад
Составлен перечень объектов для благоустройства в свердловских городахСоставить перечень помогли сами горожане, которые в день выборов 18 марта решали, какие объекты нужно благоустроить в этом году. Всего проголосовало 890 185 свердловчан из 47 муниципалитетов. Помимо двух проектов благоустройства набережной реки Исеть в Екатеринбурге, также будет реконструирована набережная на реке Турья в Краснотурьинске. Красноуральцы выбрали обновление сквера по улице Ленина. Жители Сухого Лога выбрали многофункциональный парк в районе проезда строителей.
Полный перечень можно посмотреть здесь. Реализация одержавших победу объектов начнется летом этого года. Бюджетное финансирование на эти цели увеличится в полтора раза и составит свыше 1,3 миллиарда рублей.
Как сообщила «Русская планета», правительство Ямало-Ненецкого автономного округа планирует построить новый аэропорт в Новом Уренгое.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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