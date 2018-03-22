Ещё
Силуанов заявил о необходимости переориентировать финпомощь для нуждающихся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силуанов заявил о необходимости переориентировать финпомощь для нуждающихся 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Финансовую помощь необходимо оказывать только нуждающимся, чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали надбавки, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
"Считаем также, что необходимо больше переориентировать помощь именно нуждающимся, как была поставлена задача в послании. Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом, принципы распределения финансовой помощи всем по чуть‑чуть. Мы считаем, что необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся с тем, чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании", — сказал Силуанов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Российский лидер и глава минфина обсудили финансовое обеспечение основных направлений послания президента Федеральному собранию.
РИА Новости: последние новости
Защита экс-депутата Госдумы Варшавского рассказала подробности о задержании Аксаков предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ со ставкой 35% Депутаты Мособлдумы будут вести мониторинг ситуации в Волоколамске
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана295
Обязательное медстрахование предложили отменить309
Генсек НАТО призвал Россию к ответу336
Сколько россияне заплатят за повышение подоходного налога226
Главная фальсификации на этих выборах79
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение