Система видеомониторинга компании-резидента «Сколкова» вошла в топ технологий 2017 года

"Платформа интеллектуального видеонаблюдения и мониторинга общественной безопасности KIPOD, созданная компанией-резидентом «Сколково» «Синезис» завоевала второе место", — говорится в сообщении.

Лучшие эффективные технологии 2017 года определи кураторы IT-отрасли из различных ведомств и крупных компаний. Платформа KIPOD обрабатывает данные в режиме реального времени и отправляет уведомления о внештатных ситуациях сотрудникам правоохранительных и муниципальных служб. KIPOD способно объединить неограниченное число видеокамер с любых объектов.

"Например, чтобы выйти на след преступника, сотруднику полиции достаточно загрузить в KIPOD фоторобот. Платформа проанализирует данные с видеокамер и выдаст всех похожих людей менее чем за пять секунд. При этом технология позволяет не только найти подозреваемых по фотографии из базы данных правоохранителей, но и составить траектории их перемещения по городу", — пояснил принцип работы технологии генеральный директор ООО «Синезис» Сергей Бондаренко , которого цитирует пресс-служба «Сколкова».

России, Казахстана и Азербайджана. При этом KIPOD способна распознавать не только лица людей, но и номера машин в движущемся потоке. Это позволяет также передавать данные об угнанных автомобилях, нарушениях ПДД, пробках и авариях. Эта технология уже используется правоохранительными органами Белоруссии

"Одна из приоритетных задач фонда «Сколково» — формирование благоприятных условий для развития инноваций в России и выход отечественных технологий на зарубежные рынки. Мы очень довольны достигнутыми результатами развития информационно-аналитических инструментов и разработкой «Синезис» в частности", — руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» IT-кластера фонда «Сколково» Павел Кривозубов, слова которого приводятся в сообщении.