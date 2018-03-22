Мосгосэкспертиза: Кинотеатр «Баку» превратится в многофункциональный районный центр для всей семьи

Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для инвестиционного объекта: «Многофункциональный Общественный Центр Шаговой Доступности „Баку“. Реконструкция кинотеатра » Баку по адресу: улица Усиевича, д.12, район Аэропорт, Северный административный округ города Москвы.

Мосгосэкспертиза согласовала проектную документацию на проведение реконструкции кинотеатра «Баку», расположенного в районе Аэропорт на севере столицы.

«Кинотеатр «Баку» был построен в 1974 году и был для своего времени одним из популярных мест города, настоящим культурным и досуговым центром. В начале века ситуация изменилась, сегодня кинотеатр и вовсе закрыт и не используется по своему назначению», — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов

После реконструкции в обновленном «Баку» появится современный пятизальный кинокомплекс. В каждом зале предусмотрены места для зрителей, которые передвигаются на кресле-коляске.

В составе многофункционального районного центра также появятся кафе, рестораны и зона фудкорта. Совершить покупки можно будет в киосках и магазинах непродовольственных товаров, а также в супермаркете. Кроме того, в «Баку» появятся помещения для проведения выставок и мастер-классов, детский досуговый центр.

«Проект реконструкции кинотеатра «Баку» получил положительное заключение Мосгосэкспертизы, он включен в программу реконструкции советских кинотеатров. В скором времени «Баку» вернут его историческую функцию, он станет современным районным центром, в котором можно будет провести время всей семьей и где каждый найдет себе занятие по душе», — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева

Проект реализует ADG group. Порядка 25 объектов сети районных центров уже получили положительные заключения Мосгосэкспертизы. Планируется, что они будут реализованы в течение 2019 года.